「ヴァンパイドル滾」3巻が本日発売！ 滾たちはヴァンパイアを撃退できるのか「アオイホノオ」島本和彦氏の最新作！
【「ヴァンパイドル滾」3巻】 2月18日 発売 価格：594円
アイドルは、窮地でも熱唱、我慢して最高！
公園でヴァンパイアに囲まれ、ピンチに陥った滾たち。
(C)島本和彦／小学館
小学館は、マンガ「ヴァンパイドル滾」の3巻を2月18日に発売する。価格は594円。
本作は「アオイホノオ」や「炎の転校生」の作者・島本和彦氏による最新作。ガマンが快感なアイドル・血潮滾を主人公とした“ヴァンパイア×アイドル”ストーリーとなっている。
3巻では滾たちが公園でヴァンパイアに囲まれ、ピンチに陥る展開に。そんな状況を打破する方法として「歌」を選択する。
血潮滾は人気上昇中の若手アイドルユニット『バンフレイム』のメンバー。
池袋の初ワンマンライブでヴァンパイアとなってしまうが、引き続きその正体をなんとか世間に隠しながら鋭意活動中－－
そんな状況を打破するのは、銀でも十字架でもにんにくでもない…歌、一択！！
いかにもアイドルらしい選択だが、果たして滾たちはヴァンパイアを撃退することができるのか！？
そして気になる滾の家庭環境もどんどん明らかに……！？
熱血漫画家・島本和彦がジェットコースターの如く感情を揺さぶってくる最新作、第3巻。
