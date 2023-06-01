【「ヴァンパイドル滾」3巻】 2月18日 発売 価格：594円

【拡大画像へ】

小学館は、マンガ「ヴァンパイドル滾」の3巻を2月18日に発売する。価格は594円。

本作は「アオイホノオ」や「炎の転校生」の作者・島本和彦氏による最新作。ガマンが快感なアイドル・血潮滾を主人公とした“ヴァンパイア×アイドル”ストーリーとなっている。

3巻では滾たちが公園でヴァンパイアに囲まれ、ピンチに陥る展開に。そんな状況を打破する方法として「歌」を選択する。

【「ヴァンパイドル滾」3巻あらすじ】

アイドルは、窮地でも熱唱、我慢して最高！

血潮滾は人気上昇中の若手アイドルユニット『バンフレイム』のメンバー。

池袋の初ワンマンライブでヴァンパイアとなってしまうが、引き続きその正体をなんとか世間に隠しながら鋭意活動中－－

公園でヴァンパイアに囲まれ、ピンチに陥った滾たち。

そんな状況を打破するのは、銀でも十字架でもにんにくでもない…歌、一択！！

いかにもアイドルらしい選択だが、果たして滾たちはヴァンパイアを撃退することができるのか！？

そして気になる滾の家庭環境もどんどん明らかに……！？

熱血漫画家・島本和彦がジェットコースターの如く感情を揺さぶってくる最新作、第3巻。

(C)島本和彦／小学館

