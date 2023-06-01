「シルバーマウンテン」3巻が本日発売！ 炎の魔道士・ジョフリドとの熱戦が開幕「うしおととら」藤田和日郎氏の最新作
【「シルバーマウンテン」3巻】 2月18日 発売 価格：627円
【拡大画像へ】
藤田和日郎流異境譚、真骨頂の第３巻！
強力な魔道に、狡猾な戦術。
時も世界も超越し、強さ求めて駆け登る、
(C)藤田和日郎／小学館
【拡大画像へ】
小学館は、マンガ「シルバーマウンテン」の3巻を2月18日に発売する。価格は627円。
本作は「うしおととら」や「からくりサーカス」などで知られる藤田和日郎氏の最新作。天狗に攫われた童子が〈仙境〉の実在を語る武×魔の異境幻想譚となっている。
3巻では嘘がつけない〈トゥアハ〉の民を狙う炎の魔道士・ジョフリドを相手に、かつてない熱戦が幕を開ける。【「シルバーマウンテン」3巻あらすじ】
藤田和日郎流異境譚、真骨頂の第３巻！
嘘がつけない〈トゥアハ〉の民を狙う
炎の魔道士・ジョフリド。
強力な魔道に、狡猾な戦術。
かつてない熱戦が幕を開ける！
そして物語は未知の領域へ──
時も世界も超越し、強さ求めて駆け登る、
武×魔の仙境幻想譚、第3巻！
(C)藤田和日郎／小学館