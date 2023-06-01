【「シルバーマウンテン」3巻】 2月18日 発売 価格：627円

小学館は、マンガ「シルバーマウンテン」の3巻を2月18日に発売する。価格は627円。

本作は「うしおととら」や「からくりサーカス」などで知られる藤田和日郎氏の最新作。天狗に攫われた童子が〈仙境〉の実在を語る武×魔の異境幻想譚となっている。

3巻では嘘がつけない〈トゥアハ〉の民を狙う炎の魔道士・ジョフリドを相手に、かつてない熱戦が幕を開ける。

【「シルバーマウンテン」3巻あらすじ】

藤田和日郎流異境譚、真骨頂の第３巻！

嘘がつけない〈トゥアハ〉の民を狙う

炎の魔道士・ジョフリド。

強力な魔道に、狡猾な戦術。

かつてない熱戦が幕を開ける！

そして物語は未知の領域へ──

時も世界も超越し、強さ求めて駆け登る、

武×魔の仙境幻想譚、第3巻！

(C)藤田和日郎／小学館

