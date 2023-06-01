萩原利久と八木勇征がW主演を務めたドラマ『美しい彼』（MBS）シーズン2の無料配信がTVerにて開始した。

本作は、本屋大賞2020受賞作家・凪良ゆうの小説を原作に、2021年にMBSドラマ特区枠で放送されたドラマ『美しい彼』の続編。“陰と陽”正反対な2人の男子高校生のすれ違う恋心を描いたシーズン1は国内外で反響を呼び、第59回ギャラクシー賞で「マイベストTV賞 第16回グランプリ」を受賞するなど高い評価を得た。

2023年にMBS／TBS「ドラマイズム枠」で放送されたシーズン2では、高校卒業後、大学4年生となった平良一成（萩原利久）と、新人俳優として奮闘する清居奏（八木勇征）の“その後”が描かれる。晴れて恋人同士となり同棲生活を送る2人だが、平良の“偏愛”は変わらず、清居の悩みは尽きない。そんな中、就職活動や新たな趣味としての“清居のおっかけ”など、社会へ飛び立つ前のモラトリアムな時期を過ごす彼らの姿が映し出される。

なおTVerでは、シーズン1となる『美しい彼』も2月24日まで配信中だ。

