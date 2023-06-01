MAISONdesによるプロジェクト 日曜日のメゾンデが、漫画『百瀬アキラの初恋破綻中。』を原作にした新曲「恋のいうとおり」を本日2月18日0時に配信した。あわせて、本日20時から同楽曲のMVをYouTubeにてプレミア公開する。

今回の楽曲は、もどかしくも温かな恋模様を描く純愛ラブコメディの原作の“ちぐはぐで尊い恋”を、方程式のように鮮やかに音楽へと落とし込んだ1曲だ。

作詞、作曲を手がけたのは、UNISON SQUARE GARDENのベーシストであり、同バンドの楽曲の大半を担うソングライター 田淵智也。原作の細やかなコメディ描写やキャラクターの想像力の広がりに着想を得て、ダイナミックにメロディを展開する。大サビでは春の訪れを感じさせる、高揚感あふれる楽曲へと仕上げられている。

また、アレンジはロックバンド PENGUIN RESEARCHのベーシストとしても活動し、ボカロP kemuとしても知られる堀江晶太が担当した。彼のサウンドメイクが楽曲のドラマ性と疾走感を、より一層引き立てている。

さらにボーカル 礼衣の透明感ある歌声が、すれ違いながらも惹かれ合う2人の感情を繊細に描写。特に後半に重なっていくコーラスワークは、幸福感に満ちたクライマックスを演出し、青春の瞬間最大風速を鮮やかに体感させるという。

今回公開予定のMVでは、原作の世界観を鮮やかに映像化。漫画『百瀬アキラの初恋破綻中。』のはじめとアキラのもどかしい距離感が生き生きと描かれ、楽曲の盛り上がりと呼応するドラマチックな映像演出が見どころだ。

（文=リアルサウンド編集部）