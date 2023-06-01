　18日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比120円安の5万6490円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万6566.49円に対しては76.49円安。出来高は7620枚となっている。

　TOPIX先物期近は3782ポイントと前日比10ポイント高、TOPIXの現物終値比は20.45ポイント高で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 56490　　　　　-120　　　　7620
日経225mini 　　　　　　 56500　　　　　-110　　　140594
TOPIX先物 　　　　　　　　3782　　　　　 +10　　　　6756
JPX日経400先物　　　　　 34175　　　　　+150　　　　 711
グロース指数先物　　　　　 732　　　　　　-1　　　　 995
東証REIT指数先物　　　　　1977　　　　　　+0　　　　　 1

株探ニュース