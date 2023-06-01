日経225先物：18日0時＝120円安、5万6490円
18日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比120円安の5万6490円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万6566.49円に対しては76.49円安。出来高は7620枚となっている。
TOPIX先物期近は3782ポイントと前日比10ポイント高、TOPIXの現物終値比は20.45ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 56490 -120 7620
日経225mini 56500 -110 140594
TOPIX先物 3782 +10 6756
JPX日経400先物 34175 +150 711
グロース指数先物 732 -1 995
東証REIT指数先物 1977 +0 1
株探ニュース
