JOC公式SNSが公開

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートのペア・フリーが16日（日本時間17日）に行われ、ショートプログラム（SP）5位だった三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）がフリー世界新となる158.13点をマーク。合計を自己ベストの231.24点とし、逆転で金メダルを獲得した。ペアでは日本史上初の金メダル獲得の快挙に沸く中、日本オリンピック委員会（JOC）の公式SNSで公開されたやり取りがファンを和ませている。

JOCの公式Xとインスタグラムは、「金メダル獲得翌日、大忙しのりくりゅうペアのオフショット！」と文面に綴り、1本の動画を公開。早朝からの取材対応で仮眠中だった木原を、三浦が起こしに行く様子が収められていた。

昼食の寿司が出来上がり、畳の上で仮眠中だった木原のもとへ歩み寄った三浦。「お寿司食べる人？」の問いかけに、木原は頷いて体を起こすと「眠い」のひと言。スタッフからの「ゆっくり眠れましたか？」との問いには「りくちゃんに起こされました……」と苦笑い。これに三浦が「お寿司食べなくていいならどうぞ寝ててください！」と返す仲睦まじいやり取りを見せた。

ネット上では心和むファンが続出。「素敵な仲ですね 和みます」「息子を起こすママみたい」「可愛すぎるおふたり尊いです」「オフでも尊い、最強ペア」「本当に2人の空気感が好きです」「起こし方尊すぎる！」「尊い…りくりゅう見るの、やめられない」との声が並んだ。



