40歳になっても怪物ぶりは変わらないようだ。



ブラジルメディア『ge』の公式Xが、アトレチコ・ミネイロに所属するフッキが左足で強烈なゴラッソの動画をアップ。ペナルティエリア手前でFKのキッカーを務めたフッキが左足で蹴ったボールは、不規則に落下していき、ゴール左へと吸い込まれていった。



圧倒的なフィジカルと強烈な左足を武器とするフッキは若くして日本でプレイ。川崎フロンターレや北海道コンサドーレ札幌、東京ヴェルディなどに所属し、東京Vに在籍していた07年にはJ2リーグ戦42試合で37得点を記録するなど鮮烈な活躍を見せた。



以降はヨーロッパへ渡り、FCポルトやゼニトに在籍してブラジル代表にも選出された。上海海港を経て21年から母国ブラジルのアトレチコ・ミネイロでプレイしている。



昨季は33試合8得点にとどまるも、それまではシーズン二桁ゴールを記録していたフッキ。日本から欧州へ飛び立ち、40代を迎えた現在もこの男には衰退の2文字はないようだ。



