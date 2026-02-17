◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スピードスケート（１７日、ミラノ・スピードスケート競技場）

ＴＢＳの南波雅俊アナウンサーが女子団体追い抜き準決勝の実況を担当。メンバーの高木美帆と、解説を務めた姉・高木菜那さんの名前を言い間違えてしまい、菜那さんが優しくフォローする一幕があった。

オランダ戦前のやり取り。解説の菜那さんは「もう本当に、このチームパシュート、高木選手、佐藤（綾乃）選手が、世界のトップを走ってきました。堀川（桃香）選手も、私の後に入ってくるなかでプレッシャーもあったと思います」とメンバーを思いやった。

南波アナは「堀川桃香、今シーズン、高木菜那を中心として結成されたチームゴールドに加入しました」と言ったが、名前を間違えたことにすぐに気が付き「高木美帆を中心として結成されたチームゴールドに加入しました」と“訂正”した。

すると隣に座る菜那さんは「本当に、すみません、高木菜那がここにいて、高木美帆がこちらにいるので、基本的には私が高木選手と呼ぶので、南波アナウンサーは私のことを菜那さんと呼んでください」と優しくフォロー。南波アナは苦笑しながら「失礼しました。大変失礼いたしました」と詫びた。

このシーンを見たネットは「実況アナウンサーの言い間違いにも気をつかう高木菜那、人間デカすぎ」「高木菜那優しいな」「高木菜那さん、気遣いめちゃくちゃ素敵やわー」「配慮のできる…何ていうか良い人…」と菜那さんの気遣いにほっこり。また「高木間違いを菜那さんにしっかりと突っ込まれる南波アナ」「南波ちゃん、姉妹を間違える痛恨のミス。これは、帰国後にラヴィットに高木菜那さんを迎えて検証するに１５０ウォン」「南波ちゃん高木菜那に気を使われているｗ」と反響を寄せた。