１７日、カーリング男子１次リーグ、米国戦に臨む中国の（左から）李智超（り・ちちょう）、徐暁明（じょ・ぎょうめい）、許静韜（きょ・せいとう）。（コルティナダンペッツォ＝新華社記者／李鋼）

【新華社コルティナダンペッツォ2月17日】ミラノ・コルティナ冬季五輪は17日、コルティナダンペッツォでカーリング男子の1次リーグが行われ、中国は米国に8-5で勝利した。

１７日、カーリング男子１次リーグ、米国戦に臨む中国の（左から）費学清（ひ・がくせい）、許静韜（きょ・せいとう）、徐暁明（じょ・ぎょうめい）、李智超（り・ちちょう）。 （コルティナダンペッツォ＝新華社記者／李鋼）

