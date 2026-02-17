ミラノ・コルティナオリンピック、フィギュアスケートの“りくりゅうペア”が歴代最高得点を叩き出し、大逆転で金メダルを獲得しました！

【写真を見る】りくりゅうペアの“大逆転”金支えた“ブレード” 製造したのは名古屋の“町工場”｢ものすごくうれしい｣ 過去には2人が訪れたことも…【ミラノ・コルティナオリンピック】

（実況 日本時間午前6時ごろ） 「やりました！すごい！なんてすごい！」

（解説）「すごい すごい すごい すごい すごい すごい！この演技、宇宙一ですよ」

演技を終えた2人は、しばらくその場から動くことができませんでした。

町工場の技術「よく滑る曲がらないブレード」

愛知県東海市出身の木原龍一選手（33歳）と、中京大学卒業の三浦璃来選手（24歳）。





2人の強さを支える地元の町工場があります。名古屋市緑区の「山一ハガネ」。りくりゅうペアのスケート靴のブレードを作っています。（山一ハガネ技術開発本部 石川貴規さん）「こちらがりくりゅうペアが使っている『翔』というモデルになります。スピンやステップよりもジャンプに特化したブレード」

（山一ハガネ技術開発本部 石川貴規さん）

「『よく滑るし曲がらないし、ブレードの心配をしなくて練習、試合に臨めるのですごく良いブレード』だと（木原選手から）言っていただいている」

数々の試練乗り越え…

りくりゅうペアが全幅の信頼を寄せる町工場の技術。地元の支えもあって、2人は困難を乗り越えてきました。

オリンピック最終選考の直前、去年の全日本選手権の練習では…



（三浦選手）「肩、脱臼した…」



三浦選手が左肩を脱臼。肩を徹底的に鍛え直して臨んだミラノ・コルティナオリンピックでしたが、ショートでは得意とするリフトでバランスを崩し、5位発進。



（実況）「ん～、木原龍一がうなだれます」



しかし迎えたフリー。ショートではミスをしたリフトも見事に成功させます。



（実況）「2人に笑顔が戻りました！」



木原選手本人も、そして応援していた坂本花織選手も涙する会心の演技。ペアのフリーでは世界歴代最高の158.13点を叩き出し、大逆転でペアでは日本史上初の金メダルをつかみ取りました。

“町工場”「今回の結果はものすごくうれしい」

（山一ハガネ技術開発本部 石川貴規さん）

「なかなか結果が出ないときから（ブレードを）使っていただいていて、人一倍思い入れはあった。今回の結果はものすごくうれしい」

大逆転を成し遂げた2人。



（三浦選手）「龍一くんがずっと泣いているんですよ、もう、いつも引っ張ってくれる龍一くんが。だからもう今回は私がお姉さんでした！」

（木原選手）「璃来が力強く引っ張ってくれたので何とか戻ることができた。諦めないことが本当に良かった」



名古屋の“町工場”が、その快挙を支えていました。