◇サッカー・アジア・チャンピオンズ・リーグ・エリート（ACLE） 神戸0―1ジョホール（2026年2月17日 スルタン・イブラヒム・スタジアム）

神戸はアウェーでジョホール（マレーシア）に0―1で敗れた。2位後退となった。1位は町田で、3位の広島までJクラブがトップ3を独占した。

「ここに来ている選手たちにとっては大事な一戦。ただ試合をしに来たわけではなくて、このアウェーに勝ちに来たということをピッチの上で見せたい」

主将マークを巻いたDF岩波拓也が気合を入れていたように、ミヒャエル・スキッベ監督は直近のリーグ長崎戦からスタメン総取っ替えた。完全アウェーの雰囲気の中で粘り強く戦い、球際やゴール前で体を張って守った。右サイドバックとしてプロデビューを果たしたDF山田海斗（19）は1メートル92の長身と正確なフィードで躍動し、MF浜崎健斗もポスト直撃の決定的なシュート。後半28分に一瞬の隙を突かれて元FC東京MFマルコス・ギリェルメに決勝点を奪われたが、岩波やDF広瀬陸斗らベテランだけではなく、若い力も存在感を発揮した。

浜崎は「後半の良いペースの中で失点してしまった。もっと細かいところをやっていきたい」と猛省しつつ「自分たちが目指しているのはアジアナンバー1。なにがなんでも勝ちます」と決勝トーナメントへ気持ちを切り替えた。