◆アジアチャンピオンズリーグ・エリート（ＡＣＬＥ）▽東地区１次リーグ第８戦 ジョホール１―０神戸（１７日、マレーシア・スルタンイブラヒムスタジアム）

第７戦終了時点で首位だった神戸は、アウェーでジョホールに敗れ、暫定２位となった。

すでに町田、広島とともに１次リーグ突破を決めていた神戸は、前試合から中３日でのアウェー戦。新任のミヒャエル・スキッベ監督がターンオーバー制を敷き、Ｊ１百年構想リーグ第２節・長崎戦（１３日・ノエスタ）から先発メンバー１１人全員を入れ替えた。

対するジョホールは勝てば１次リーグ突破が決まる重要な一戦。真冬の日本からやって来た神戸に対し、ホームの声援を背に序盤から、ＧＫ権田修一が守るゴールに迫った。前半３９分、ジョホールＭＦネネの左足シュートがネットを揺らすもオフサイドの判定。神戸は救われた形となった。

０―０で折り返し、均衡が破れたのは後半２８分。ジョホールは自陣からのロングボールをつなぐと、長崎やＦＣ東京でもプレーしたＭＦマルコス・ギリェルメの左足弾でついに先制。神戸はこの１点を返せず、０―１で敗れた。

この結果、町田が勝ち点１７で東地区１次リーグを１位通過。神戸が同１６で暫定２位、広島が同１５で暫定３位となった。１８日にも１次リーグ最終戦の残り試合が行われる。

ノックアウトステージはラウンド１６が３月、ホーム＆アウェー開催。準々決勝以降は４月、サウジアラビアで集中開催される。

※得点時間は速報値。