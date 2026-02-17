◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽カーリング（１７日、コルティナ・カーリング五輪競技場）

カーリング女子の１次リーグ（Ｌ）で、世界ランキング５位の日本は、同９位のイタリアと対戦。今大会初めて、小林未奈を小谷優奈に代わり、２人目に投げるセカンドに起用した。負けると準決勝進出を逃すことが確定する１戦で、日本は前半第５エンド（Ｅ）を終わって、４−４と同点。

第４Ｅは、イタリアが有利な後攻。イタリアがストーン（石）を円形のハウス内にためる中、最終投者（スキップ）の吉村紗也香が１投目で、相手の石をはじき出す予定が、手前のガードに当たるミス。相手の石は動かず、３点を奪われた。

第５Ｅは、３点差をつけられた日本が有利な後攻。吉村が最終投で、止めるショットで２点を狙える安全策をとらず、３点以上を奪う作戦に出た。吉村のショットは相手の石に当たり、その石が、日本の石にはさまれた相手の石をはじき出すスーパーショットで３点を奪うことに成功。同点に追いついた。

１次リーグは１０チームが総当たりを行い、上位の４チームが準決勝に進出する。準決勝は１次リーグの１位と４位、２位と３位が対戦し、勝者が決勝に進み、敗者は３位決定戦に回る。