きょうの為替市場、ドル高の動きが優勢となる中、ドル円はロンドン時間に戻り売りに押され、一時１５２円台に再び下落した。ただ、ドル高の流れもあり、１５２円台に入ると買い戻しも出て１５３円台半ばに戻す展開。



イラン情勢を警戒して為替市場ではドル高が広がっているが、それ以上に円が買われていた。円への逃避買いが出ているほか、本日の日本国債の入札が無難に消化されたことも円の支援材料になっているとものと見られる。



市場では、イラン情勢に警戒感が広がっている。イランと米国との２回目の協議が本日ジュネーブで行われていたが、関連報道に神経質になっている。本日は結局、本国に一旦持ち帰ったようだ。米空母が中東に展開しているが、イランはホルムズ海峡周辺で海軍演習を実施と報じられていた。



円相場については、高市首相が総選挙で圧勝して以降急速に買い戻されている。そのような中、今後の円高の持続性については、高市首相の経済・財政政策の進展にかかっているとの声も出ていた。首相は長期的な経済成長を促すため、減税、防衛費や産業の支出拡大を掲げる一方、政府債務の対ＧＤＰ比率を引き下げる方針も示している。



今週は水曜日にＦＯＭＣ議事録、そして金曜日の第４四半期の米ＧＤＰ速報と１２月分のＰＣＥ統計が予定。特にＦＲＢのコミュニケーションとインフレ指標を中心としたマクロの安定性が示されるか注目されるとの声も聞かれる。



日本時間０時のＮＹカットでのオプションの期日到来は現行付近には観測されていない。



17日（火）

現行付近にはなし



19日（木）

153.00（27.3億ドル）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

