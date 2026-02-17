元ブラジル代表DFチアゴ・シウバの息子がU-15イングランド代表デビュー
元ブラジル代表DFチアゴ・シウバの次男であるイアゴがU-15イングランド代表デビューを飾った。英『ザ・サン』が伝えている。
父親のT・シウバはかつてミランやパリSG、チェルシーと欧州のビッグクラブでプレー。今冬にはフルミネンセからポルトに加入して欧州クラブへの復帰を果たし、41歳を迎えた現在も現役選手を続けている。
T・シウバには2人の息子がおり、兄で17歳のイザゴは昨年12月にチェルシーとプロ契約。そして、弟で14歳のイアゴもチェルシーのアカデミーに所属しており、昨年10月にはU-15イングランド代表のトレーニングキャンプに初招集されていた。
そして、今月、キプロス戦とアメリカ戦に臨むU-15イングランド代表に招集されると、キプロス戦で同代表デビュー。父親同様にCBの位置に入り、3-0の勝利に貢献している。
父親のT・シウバはかつてミランやパリSG、チェルシーと欧州のビッグクラブでプレー。今冬にはフルミネンセからポルトに加入して欧州クラブへの復帰を果たし、41歳を迎えた現在も現役選手を続けている。
T・シウバには2人の息子がおり、兄で17歳のイザゴは昨年12月にチェルシーとプロ契約。そして、弟で14歳のイアゴもチェルシーのアカデミーに所属しており、昨年10月にはU-15イングランド代表のトレーニングキャンプに初招集されていた。
そして、今月、キプロス戦とアメリカ戦に臨むU-15イングランド代表に招集されると、キプロス戦で同代表デビュー。父親同様にCBの位置に入り、3-0の勝利に貢献している。
この投稿をInstagramで見る