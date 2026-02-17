日本テレビ系にて毎週火曜よる10時〜放送 世の中のちょっとした疑問や謎を勝手に検証し、新知識＆新情報をおもしろおかしく解き明かす新型バラエティ「X秒後の新世界」。

■他人のSNSを意図的にバズらせられる？

「他人のSNSを意図的にバズらせられるのか？」を検証。人は、面白い状況が仕掛けられたものと気付かずSNSに投稿して操られてしまうのか、さらには、第三者が他人の投稿を意図的にバズらせることができるのか？

ターゲットは、Xでたびたび投稿をバズらせている高木晋哉（ジョイマン）。今回、高木が投稿したくなるような仕掛けを考えたのは、板倉俊之（インパルス）とりなぴっぴ（リンダカラー∞）。どちらの仕掛けが高木にSNSで投稿させ、より多くの“いいね”を獲得してバズるのかを競う。

営業の仕事で地方へ行った高木は、次々とおかしなシチュエーションに遭遇。りなぴっぴ考案の、本来ならご飯を入れる部分にアツアツの味噌汁が入っている弁当を見た高木は笑い出し、すかさず弁当の写真を撮って投稿。これが2.3万いいねを獲得する。

板倉の仕掛けも高木のツボを突いてくる。高木がロケの合間にスマホを見ていると、マネージャーが高木の後輩芸人に送るつもりで間違えて高木に送ってしまったという設定で“キャパは200人 ロキソニン”というジョイマンのネタのように高度な韻を踏んだメッセージが届く。しかし高木はこれをスルー。

宿泊するホテルに入った高木は、冷蔵庫の中に小さな雪だるまを発見。これはりなぴっぴが考えた仕掛けで、高木は「かわいい」と気に入った様子で雪だるまの写真を投稿した。

これでりなぴっぴの勝利かと思いきや、まだ勝負はついていなかった。高木は時間差でマネージャーの間違いメッセージを投稿し、これが8.2万いいねを獲得して板倉の大逆転勝利。思いがけない展開に、末澤はじめスタジオメンバーもビックリ！

今回の検証は、他人のSNSを意図的にバズらせることは可能であるという結果となった。

■出身地が同じというだけで人はどれだけ心を開いてしまうのか？

「出身地が同じというだけで人はどれだけ心を開いてしまうのか」を検証。

最初のターゲットは畠中悠（オズワルド）。北海道戸井町（現函館市）出身の畠中は、中学時代は1学年に17人しかいなかったというほどで、同郷の人間と東京で偶然会う可能性は限りなく低い。

畠中が仕掛け人の大原優一（ダンビラムーチョ）と都内の居酒屋で飲んでいるところに、見知らぬ男性が畠中に「同郷なんです」と話しかけてくる。実はこの人物、畠中の故郷に関する情報を徹底的にリサーチして作り上げた架空の“地元の後輩”。この後輩が、地元の人間しか知らないような話題を出してきて驚く畠中。ヒコロヒーいわく「本来内向的」という畠中だが地元の話題でテンションが上がり、初対面にもかかわらず、“後輩”に頼まれると連絡先の交換をすんなりOK。さらに畠中は“後輩”と一緒にカラオケに行き、自宅に招き入れてくれた。ネタバラシされた後、畠中は「一生付き合っていく人だと思った」と言い、“後輩”に心を開いて信じ込んでいた。

第二のターゲットは、岡山県高梁市出身のたける（東京ホテイソン）。仕掛け人の栗谷（カカロニ）と居酒屋で飲んでいるたけるに、“地元の後輩”を名乗る男性が話しかける。畠中の時と同様、この架空の“後輩”はたけるの故郷の情報を徹底リサーチしていた。たけるは“後輩”との地元トークが大いに盛り上がり、連絡先の交換もOKする。

さらに“後輩”は、たけるに「お金を貸してほしい」と頼む。いくら地元が同じとはいえ、初対面の相手にお金を貸したりはしないのでは…と思いきや、たけるは50万円を“後輩”に貸し、自宅に招く。ネタバラシの後、初対面の相手になぜお金を貸したのかと聞かれたたけるは「地元が一緒だから」と語った。くれぐれも“地元一緒詐欺”には注意してほしいものだ。

