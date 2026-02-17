ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪は17日、女子団体パシュート準決勝が行われ、日本はオランダと対戦。わずか0秒11及ばず敗れた。直前にリードを奪う展開。TBSの中継では、出場した高木美帆の姉で解説を務めた菜那さんも「キャー！」と悲鳴を上げた。日本は銅メダルをかけて3位決定戦に臨む。

高木、堀川桃香、佐藤綾乃の3人で挑んだ日本。終盤までオランダにリードを許していたが、逆転。先行して残り1周に入ったが、最後の最後で逆転を許し、敗れた。オランダは2分55秒84。日本は2分55秒95で、わずか0秒11及ばなかった。

解説していた菜那さんは「いっけえ！」と熱を込めて実況。勝敗を確認すると思わず「キャー！」と絶叫した。「本当にいい戦いでした。熱い戦いを見られてうれしいと思うと同時に、このメンバーで金メダルを獲ってほしかった」とコメント。3位決定戦に向け「まだ戦いは終わっていない。切り替えてもう一度最高の滑りをして銅メダルを獲ってほしい」と期待していた。



（THE ANSWER編集部）