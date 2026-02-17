【ドバイ＝吉形祐司、ワシントン＝池田慶太】米国とイランの高官協議が１７日、スイスのジュネーブで開かれた。

イランのアッバス・アラグチ外相は協議終了後、国営テレビに対し、協議の進め方の原則について共通認識に達し、今後、双方が合意文書案を作成して提示し合うことを明らかにした。次回の協議日程は、双方の案の提示後に決定するとしている。

協議は、米軍が昨年６月にイランの核施設を攻撃して以降、今月６日に続いて２回目で、オマーンが仲介する間接協議の形で行われた。アラグチ氏は「前回よりも真剣な議論が交わされ、建設的な雰囲気だった」と一定の評価をした。今後の交渉については、早期に合意に達する可能性は否定し、「少なくとも（解決への）道のりが始まった」と述べるにとどめた。

米国はイランに対し、核兵器に結びつく核開発の断念や弾道ミサイル能力の制限を迫り、イランは拒否している。米国側は協議終了時点で声明などは出していない。トランプ米大統領は１６日、協議が始まる前に、イランについて「彼らは合意したいと思う」と記者団に語っていた。

イランの目標は、米国が核開発に対して科している経済制裁の解除で、複数のイラン高官は最近、ウラン濃縮度を下げる案に言及している。米国との協議を前に、アラグチ氏は１６日、国際原子力機関（ＩＡＥＡ）のラファエル・グロッシ事務局長とも会談した。

一方、トランプ氏が中東への２隻目の空母派遣を指示したことに反発するイランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」は１６日、原油輸送の大動脈ホルムズ海峡付近で軍事訓練を行った。１７日には、海峡の一部を訓練で数時間閉鎖すると発表するなど、両国間の緊張状態が続いている。