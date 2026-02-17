主力温存の神戸、マレーシア強豪の牙城崩せず。リーグ最終節は敵地で０−１敗戦【ACLE】
ヴィッセル神戸は２月17日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）リーグステージ最終節でマレーシアの強豪ジョホール・ダルル・タクジムと敵地で対戦した。
リーグ単独首位で、すでに決勝トーナメント進出を決めている神戸は、13日に行なわれたJ１百年構想リーグの長崎戦から中３日のアウェー戦。ターンオーバーでFW武藤嘉紀、DF酒井高徳、マテウス・トゥーレルら主力の多くは登録メンバーから外れた。
スタメンにはGK権田修一、DFカエターノ、広瀬陸斗、岩波拓也、ンドカ・ボニフェイス、MF郷家友太、山内翔、冨永虹七、山田海斗、日郄光揮、FWジェアン・パトリッキが名を連ねた。
神戸は序盤こそ危険なシーンを幾度も作られたが、冷静に守備対応。無失点に抑えて徐々に攻勢を強めると、21分にJ・パトリッキが強烈なミドルを狙うなど、相手ゴールに迫る。
なかなかチャンスを決めきれずにいると、38分には一瞬の隙を突かれてネットを揺らされる。しかし、これはオフサイドの判定で取り消しとなり、事なきを得る。
後半も一進一退の攻防が続くなかで、思うようにフィニッシュまで持ち込めないもどかしい時間が続く。72分に訪れた決定機では、濱粼健斗のシュートはポストに直撃して得点ならず。
すると、その１分後、速攻からマルコス・ギリェルメに決められ先制を許す。このまま最後まで１点が遠く、０−１で敗戦となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
