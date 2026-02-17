ミラノ・コルティナオリンピックは１７日、ノルディック複合の個人ラージヒル（ＬＨ）がが行われた。

山本涼太（長野日野自動車）は前半飛躍（ＨＳ１４１メートル、Ｋ点１２８メートル）を首位で折り返したものの後半距離（１０キロ）で順位を落とし、１５位だった。渡部暁斗（北野建設）は１９位、谷地宙（そら）（ＪＡＬ）は２１位。イエンスルラース・オフテブロ（ノルウェー）が個人ノーマルヒル（ＮＨ）との２冠を達成した。

渡部暁が、現役最後の五輪個人戦を１９位で終えた。ラージヒルに移ってから調子を落とした前半の飛躍で１２５メートル５０と伸ばせず、トップの山本と１分５０秒差の１９位。後半の距離でも順位を上げられず、「勝たなきゃ意味がない」と出遅れを悔やんだ。

中学までジャンプの選手になりたかった。大会の成績が複合の方が良かったことでこの道に進み、今も情熱は変わらない。「こうやって悩んで飛べない時もあるし、何も考えずに飛べる時もある。ワクワクさせてくれる素晴らしい競技」と語る。

１９日に行われる２人１組の団体スプリントが、五輪最後のレースになる可能性が高い。同じく候補の山本は飛躍で状態を上げた。上位争いのカギを握るのは、やはり渡部暁のジャンプだ。「選ばれたら全力でまた戦う」。３７歳の闘志はまだ消えない。（福井浩介）