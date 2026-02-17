¡Ú¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¡Û½÷»Ò¥Ñ¥·¥å¡¼¥È ½à·è£°ÉÃ12º¹¡Ä¥ª¥é¥ó¥À¤ËÀËÇÔ¡¡ÊÆ¹ñ¤È£³°Ì·èÄêÀï¤Ø
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»ÒÃÄÂÎÄÉ¤¤È´¤¡Ê¥Ñ¥·¥å¡¼¥È¡Ë½à·è¾¡¡Ê¥ß¥é¥Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¶¥µ»¾ì¡Ë¤¬£±£·Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢£²Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î¶â¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜ¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¤ËÇÔ¤ì¡¢£³°Ì·èÄêÀï¤Ø²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¥é¥ó¥À¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬²ñ¾ì¤òËä¤á¿Ô¤¯¤¹´°Á´¥¢¥¦¥§¡¼¤ÎÀï¤¤¡£ÆüËÜ¤Ï¹âÌÚÈþÈÁ¡Ê£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¡¢º´Æ£°½Çµ¡Ê£Á£Î£Á¡Ë¡¢ËÙÀîÅí¹á¡ÊÉÙ»ÎµÞ¹Ô¡Ë¤ÎÉÛ¿Ø¤ÇÄ©¤ß¡¢½øÈ×¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¤Ë¥ê¡¼¥É¡£ÃæÈ×¤ËµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢É¬»à¤ËÄÉ¤¤¾å¤²¤ë¡£°ìÅÙ¤ÏºÆµÕÅ¾¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ¸å¤Ï£°ÉÃ£±£²º¹¤ÇÀèÃå¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡£±²óÀï¤ÏÃæ¹ñ¤ò²¼¤·¤Æ£²°ÌÄÌ²á¤À¤Ã¤¿¡£¹âÌÚ¤Ï¡Ö£±°ÌÄÌ²á¤ÇÄÌ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢»ä¤ÎºÇ¸å¤ÎÆ°¤¤ÎÍð¤ì¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÍî¤È¤·¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¹¤´¤¤¶Á¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤´¤¤²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤É¤ÎÁª¼ê¤¬¡¢¤É¤Î¹ñ¤¬Áê¼ê¤Ç¤â¡¢¼ê¤òÈ´¤¯¤³¤È¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÄ©¤ß¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£³°Ì·èÄêÀï¤ÏÊÆ¹ñ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£