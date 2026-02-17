ボクシングの２０２５年度年間表彰式「ＪＡＰＡＮ ＢＯＸＩＮＧ ＡＷＡＲＤＳ２０２５」が１７日、東京ドームホテルで行われ、世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝が８年連続９度目の最優秀選手賞（ＭＶＰ）に輝いた。壇上で、今年５月に東京ドームで前ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級王者・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝と対戦することを明言した。

日本ボクシング史上最大のメガファイトが、ついに実現する。昨年３月の年間表彰式で中谷に対戦を呼びかけたサプライズから約１年。尚弥は「１年前、ビッグマッチの約束をしました。お互いに勝って、１年後盛り上げましょうと。その約束をお互い果たすことができました」と報告。「今年５月、東京ドームで中谷潤人と本気でぶつかります。みなさん、お互いの勇姿を必ず見届けてください」。晴れやかな表情で、高らかに宣言した。

スーパーフライ級王者時代の１６年１２月の河野公平（ワタナベ）戦（６回ＴＫＯ勝ち）以来、９年５か月ぶりの日本人との対決となる。「久々の日本人との戦いですし、（予想も）割れていると思う。まだまだだぞ、というところを見せつけたい」と意気込み、「言葉では言い表せないが、今までにないほど自分の中で燃えたぎっている感覚がある」と目を輝かせた。

スーパーバンタム級での戦いについて「今の時点では（中谷戦が）集大成と考えている」と明かすと「その先はお楽しみに、ということで」とフェザー級へ転向する意向も示した。ドーム決戦から、日本人史上初の世界５階級制覇へと突き進む。（勝田 成紀）

＊ ＊ ＊

２０２５年度年間各賞は以下の通り。

【最優秀選手賞】 井上尚弥（大橋）

【技能賞】 井上拓真（大橋）中谷潤人（Ｍ・Ｔ）

【殊勲賞】 堤聖也（角海老宝石）

【努力・敢闘賞】 坪井智也（帝拳）

【ＫＯ賞】 矢吹正道（１２月２７日、フェリックス・アルバラード戦）

【新鋭賞】 高見亨介（帝拳）

【女子最優秀選手賞】 晝田瑞希（三迫）

【年間最高試合賞（世界戦）】 ＷＢＡ＆ＷＢＣ世界フライ級王座統一戦・寺地拳四朗―ユーリ阿久井政悟戦（３月１３日、寺地の１２回ＴＫＯ勝ち）

【年間最高試合賞（世界戦以外）】 日本ライトフライ級タイトルマッチ・高見亨介―川満俊輝（４月８日、高見の６回ＴＫＯ勝ち）ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーフェザー級タイトルマッチ・斎藤麗王―渡辺海（７月３１日、斎藤の３回ＴＫＯ勝ち）

【女子年間最高試合賞】 ＷＢＡ女子世界ミニマム級タイトルマッチ・黒木優子―鈴木なな子（６月２６日、黒木の判定勝ち）

【最優秀トレーナー賞】 井上真吾（大橋）

【優秀選手賞】（２０２５年世界戦１勝以上の選手） 井上拓真、井上尚弥、高見亨介、武居由樹、堤聖也、寺地拳四朗、中谷潤人、松本流星、矢吹正道

【特別賞】

木村翔氏、京口紘人氏、重岡銀次朗氏、重岡優大氏、高山勝成氏、田中恒成氏、故・長野ハル氏、故・山崎照朝氏