「ミラノ・コルティナ五輪・スピードスケート女子団体追い抜き・準決勝」（１７日、ミラノ・スピードスケート競技場）

日本（高木美帆、佐藤綾乃、堀川桃香）は大接戦の末、逆転負けで決勝進出ならず。０秒１１差でオランダに屈し、米国との３位決定戦に回ることになった。

３人が猛スピードで数センチの距離を保ちながら滑走する。その緻密な連動性と空気抵抗を極限まで抑える隊列の美しさは、まさに「個」の力を「集団」の推進力へと昇華させる究極のチームスポーツと言える。

１０年バンクーバー五輪は小平奈緒、田畑真紀、穂積雅子で初の銀メダルを獲得。１４年ソチ大会はメダル決定戦で敗れて４位だったが、１８年平昌五輪は高木美帆、高木菜那、佐藤綾乃、菊池彩花の４人で初の金メダルを獲得した。

２連覇を期した前回の２２年北京五輪では、さらに空気抵抗を抑えるため追い抜きを行わず、縦一列のまま最後まで滑りきる戦術を採用。ただ、決勝で最終コーナーまでリードを保ったものの、ゴール直前で高木菜那が転倒するというまさかの展開で銀メダルにとどまっただけに、雪辱の舞台だった。

エースの高木美帆にとっては今回が自身４度目の五輪で、１０００メートルは銅、５００メートルでも銅を手にし、通算９個目のメダルを獲得。４種目で最大６レースの過密日程となるが、本命１５００メートルで悲願の金メダルに全力で向かうためでもあるといい、「幸いにもたくさんのレースに出るチャンスをもらった。逆算する部分もあるが、１つのレースに全力で挑むことが結果的に１５００メートルにつながると思っている」と、ボルテージを高めていた。

◆パシュート…３人が隊列を組んで走行し、最後尾の選手がゴールした時点のタイムを競う。１回戦には８カ国が登場し、タイム上位の４カ国が準決勝。日本は２位通過で、３位通過の難敵オランダと決勝をかけて戦った。