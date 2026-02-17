Snow Manの目黒蓮さん（29）が17日、映画『ほどなく、お別れです』の大ヒット御礼舞台挨拶に、海外作品の撮影のためリモートで出演。都内の会場に登壇した浜辺美波さん（25）は異例の舞台挨拶に大笑いしました。

イベント冒頭に司会者が「中継先から目黒蓮さんです！」と呼びかけると、劇場のスクリーンに目黒さんが登場。浜辺さんは、異例の出演形式に笑いが止まらず「やっぱりシュールであることには変わりはないなと思って」と話し、「皆さんに届いているようでうれしいです」と喜びを伝えました。

一方、目黒さんは「今日はこういう面白い形の中継ということで。皆さんとこういう形だけど、時間共有できてすごくうれしいなと思います」と挨拶。笑い続ける浜辺さんに「大丈夫ですか？ 笑いすぎじゃないですか？」と言いつつ「僕も引きの画面を見て笑いが止まらなくなってきた」と話しました。

また、目黒さんは2月16日が誕生日ということで、監督から「今日そういえば、日本時間は17日ですけど、カナダは何日ですか？」と聞かれると、恥ずかしそうにしながら「カナダは16日です」と答えた目黒さん。

浜辺さんは「つけているイヤホン壊れちゃうくらいに言いましょう」と声かけし、観客とともに「お誕生日おめでとう」と声を張り上げてお祝いしました。目黒さんは日本からの祝福に「ありがとうございます」と拍手しながら感謝の言葉を伝えました。

映画は、浜辺さん演じる清水美空が、葬儀会社にインターンとして入社し、目黒さん演じる葬祭プランナー・漆原礼二と出会い、“最高の葬儀”を目指していく物語。舞台挨拶には、浜辺さん、目黒さんのほか、新木優子さん・三木孝浩監督も出席しました。