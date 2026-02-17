◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スピードスケート（１７日、ミラノ・スピードスケート競技場）

【ミラノ（イタリア）１７日＝富張萌黄】女子団体追い抜き準決勝が行われ、前回銀メダルの日本はオランダに０秒１１差で敗れ、午後４時４１分（日本時間１８日午前０時４１分）の３位決定戦に回った。金メダル奪回に挑んだが、距離にして約１４０センチ差で敗れた。

１周４００メートルのリンクを６周回って勝敗を争う団体種目。日本（高木、佐藤、堀川）は１周目は０秒５０差でリードしたが、２周目からオランダが逆襲に転じる。３周目では最大０秒４１差でリードされたが、じわじわと差を縮めて、三位一体の隊列で５周目で逆転。０秒１０差のリードで、最終６周目に挑んだが、残り約２００メートルでオランダにまくられた。

３位決定戦では米国と対戦し、勝てば銅メダル、負ければメダルなしという大一番となる。次戦で勝利すれば、高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）にとっては今大会３種目連続で銅メダル獲得することとなる。夏季を含めた五輪日本女子最多を更新する通算１０個目のメダル獲得はなるか。

準々決勝は順当に通過。だが、２位という順位には滑った３人全員が納得していなかった。ラスト１周でスケーティングが大きく乱れた高木は「１位通過をしたいと思っていたが、それがかなわなかったことには、私の最後の動きの乱れだったり、スピードを落としすぎてしまったところが響いている。スタートや出だしは完璧に入ることができたが、悔しい気持ちがある」と話していた。

高木の滑りが乱れた要因にはプッシュのミスもあった。直線で２回ほど２番手の佐藤綾乃（ＡＮＡ）と最後尾の堀川桃香（富士急）のブレード（刃）が接触。そこからリズムが合わなくなり、プッシュが思うようにいかず。結果として高木の負担を減らすことができない状況で風を受け続けながら滑ることとなり、ラスト１周で１位通過のカナダに逆転を許していた。

２大会ぶりの金メダル奪還を目指した今大会。過去大会と違うのは高木、佐藤、堀川の３人はともに「チーム・ゴールド」のメンバーとして普段からともに練習を行っていること。最低でも週に２度は必ず団体追い抜きの練習に取り組んできた。今年１月には野明花菜（立大）を含めて長野、ドイツの直前合宿でより多くの時間を割いてきた。

今季限りで「チーム・ゴールド」は解散する。チームとして集大成を迎える今大会。悲願はならなかったが、１８年平昌、２２年北京に続く３大会連続メダルへ、負けられない戦いに挑む。

◆チーム・ゴールド ミラノ五輪での金メダル獲得を目指し、２３年５月に高木が発足した。北京五輪後にナショナルチームを離れたデビットコーチから、指導を受け続けたいとの思いから発足。今季限りの解散が決定済みで、今大会がチームとしての集大成の場となる。メンバーは所属、国籍関係なく７人。日本勢は高木、佐藤、堀川、野々村太陽（博慈会）、土屋陸（白銅）の５人。ほかに中国勢２人がおり、今大会男子１０００メートル銅の寧忠岩と韓梅が一緒に練習を行う。