ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートのペア・フリーが16日（日本時間17日）に行われ、ショートプログラム（SP）5位だった三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）がフリー世界新となる158.13点をマーク。合計を自己ベストの231.24点とし、逆転で金メダルを獲得した。列島が沸いた快挙を粋な形で祝福する熊本県警が話題を呼んでいる。

素早く、粋に、りくりゅうを祝った。正午過ぎ、熊本県警察本部の公式Xが更新され、「#りくりゅう ペア、#オリンピック 逆転 #金メダル おめでとうございます お二人の演技、本当に素晴らしかったです。感動をありがとうございます」と祝福。そして添えたのは電光掲示板の画像だ。

そこには「ペアで輝く反射材と金メダル」「りく路で一りゅうの安全に感動」と記されていた。

なんとも粋な祝福メッセージ。ユーザーからは「感動し過ぎてこれ観ても泣ける」「仕事早っ！しかもうまっ！」「熊本県警さんの仕事の速さ、金メダル級w」「センス良すぎ」「素晴らしすぎる！」「熊本県警さんアッパレ！」「このセンスと早さ！警察界の金メダル」などのコメントが寄せられていた。



