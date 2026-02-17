「服、何買えばいいか分からない」→【ROPÉ PICNIC】春も着回せる「白タートル」が優秀♡

服を買い足したいけれど、今の季節に何を買えばいいか分からない……。それなら、春先まで着られるタートルネックのトップスが正解かも。とくに1枚でもインナーとしても着まわしやすい「白タートル」は、ロングシーズン活躍が期待できます。そこで今回は大人女性におすすめしたい【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】の白タートルをご紹介。きれいめの素材感でオンオフ着られそうなので、ぜひワードローブに迎えて。

顔まわりに華やぎを与えるラメ入り生地

【ROPÉ PICNIC】「ラメシアーリブタートルトップス」\3,498（税込）

顔まわりを上品に演出するラメ入りのタートルネックトップス。シアー素材で1枚でもレイヤードスタイルでも使いやすく、春先まで着まわせる予感です。清潔感のあるホワイトに上品なシルバーラメが入っているので、お仕事シーンにも使えそう。襟先がさり気なくフリルになっているため、折らずにクシュっとさせて着るのもおすすめ。クールなジャケットコーデも、ラメ入りのタートルネックが女性らしいアクセントになりそう。

ベロアとシアー感で冬から春までフィットしそう

【ROPÉ PICNIC】「シアートリコットベロアタートルトップス」\3,498（税込）

上品な光沢のあるベロア素材のタートルネックトップス。ベロアのもつ冬らしい雰囲気で今の季節に合うのはもちろん、こちらもほんのりシアー感があるアイテムなので、春先にも使いやすそうです。暗いトーンの服でコーデが重たくなりそうなときも、白のタートルネックをインナーに用いれば程よく抜け感のある着こなしに。シンプルなワンツーのマンネリを打破したいときにもぴったりです。

※すべての商品情報・画像はROPÉ PICNIC出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M