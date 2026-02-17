◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽カーリング（１７日、コルティナ・カーリング五輪競技場）

カーリング女子の１次リーグ（Ｌ）で、世界ランキング５位の日本は、同９位のイタリアと対戦。今大会初めて、小林未奈を小谷優奈に代わり、２人目に投げるセカンドに起用した。負けると準決勝進出を逃すことが確定する一戦で、日本は第３エンド（Ｅ）を終わって、１−１の同点。

第１Ｅは、イタリアが有利な後攻でスタート。ともにストーン（石）をはじき出す展開で、両チームともに得点が入らないブランクエンド。０−０のまま第２Ｅに入った。日本は、後攻と有利なイタリアを１点に抑え、第３Ｅで有利な後攻を取る作戦に成功した。

第３Ｅは、日本が有利な後攻だが、セカンドを終わって、やや日本に不利な陣形。サードの小野寺佳歩のところで少し挽回したが、結局、１点を取らされる形で同点となった。

１次リーグは１０チームが総当たりを行い、上位の４チームが準決勝に進出する。準決勝は１次リーグの１位と４位、２位と３位が対戦し、勝者が決勝に進み、敗者は３位決定戦に回る。