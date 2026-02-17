１６日、北京市前門歩行街にある北京ダックの老舗「全聚徳」で、年夜飯を味わう浙江省寧波市の観光客。 （北京＝新華社記者／李欣）

【新華社北京2月17日】中国では旧暦大みそかの16日、各地で人々が温かな「年夜飯」（年越し料理）を囲み、午（うま）年の新年を祝った。

１６日、浙江省永康市花街鎮山後胡村で、年夜飯を囲む家族。（永康＝新華社配信／胡肖飛）

１６日、重慶市永川区の松漑（しょうがい）古鎮で開かれた合同宴会「千家宴」で、年越し情緒を味わう人たち。（重慶＝新華社記者／陳誠）

１６日、貴州省貴陽市開陽県の消防救援大隊の食堂で、年夜飯を味わう消防士たち。（貴陽＝新華社配信／袁福洪）

１６日、浙江省台州市仙居県安洲街道で、年夜飯を囲む家族。（台州＝新華社配信／王華斌）

１６日、江蘇省泰興市の澄江西路消防救援署で、家族と年夜飯を囲む消防士たち。（泰興＝新華社配信／楊玉崗）

１６日、北京市前門歩行街にある北京ダックの老舗「全聚徳」で、年夜飯を食べに来た客に北京ダックの歴史を紹介する店員。（北京＝新華社記者／李欣）

１６日、安徽省蕪湖市繁昌区繁陽鎮のレストランで、年夜飯を味わう人たち。（蕪湖＝新華社配信／肖本祥）

１６日、河南省商丘市夏邑県曹集社区（コミュニティー）で、年夜飯を囲む家族。（商丘＝新華社配信／苗育才）

１６日、河南省商丘市の電力供給会社、国網河南省電力商丘供電の会亭供電所の食堂で、年夜飯を囲む保守作業員たち。（ドローンから、商丘＝新華社配信／王高超）