ボクシング2025年度年間表彰式が17日、都内の東京ドームホテルで行われ、前WBA世界ライトフライ級王者の高見亨介（23＝帝拳）が新鋭賞と年間最高試合（世界戦以外）をダブルで受賞した。「多分取れるなら新鋭賞は自分だろうと思っていた」といたずらっぽく笑いながら「まさかもう一ついただけるとは思っていなかった。率直にうれしい」と川満俊輝（三迫）との日本同級タイトルマッチを振り返った。

高見は昨年12月、WBO同級王者レネ・サンティアゴ（プエルトリコ）との王座統一戦に判定負けし、WBA王座から陥落。次戦はフライ級での転級を明言しており「（26年は）階級を上げて、フライ級でしっかり世界を狙っていきたい」と意欲を口に。世界王座返り咲きも視野に入れる26年の目標に「最優秀選手賞（獲得）」とビッグマウスぶりをさく裂させながら「ちょっと控えめに技能賞でお願いします」と苦笑いしていた。

次戦は未定だが「なまった体にムチを入れて整えている」と本格的な練習再開を明言。「体の方は申し分なく大きくなっているので、技術の部分をもっと強化していきたい」と冗談めかしながら、新たな階級での準備を進めていることを明かした。