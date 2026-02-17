ミラノ・コルティナオリンピックは１６日、男子スーパー団体（ＨＳ１４１メートル、Ｋ点１２８メートル）が行われ、日本は二階堂蓮（日本ビール）と小林陵侑（チームＲＯＹ）で臨んで６位だった。

二階堂は３回目に大ジャンプを決めたが、その後、悪天候で打ち切られ、２回目までの成績で順位が決まった。優勝はオーストリア。ジャンプは全日程が終了した。

３回目に大ジャンプを見せた二階堂は満足そうな表情をしていた。日本が一気にメダル圏内に入ってきた、あの状況で小林陵がどういうジャンプをするのか見たかった。本人もかなり気合が入っていただろうし、（中止という）結果は残念だった。

日本は今大会、二階堂と女子の丸山がチームを引っ張ってくれた。いずれも五輪初出場ながらメダルを手に入れた。４年後、新たに五輪に出場する若い選手が出てきても今回の２人の戦い方を手本にし、自信を持って試合に臨めるだろう。他の国では、総合力が高く日本のライバルとみていたオーストリアが大会を通じて苦戦していたものの、最後のスーパー団体でようやく本領を発揮した。

正式種目に採用されて２大会目の混合団体は男子２人、女子２人と各チームが国を挙げて戦うという点で見応えがあった。また、ラージヒルに女子が今回から加わったのは時代の流れとして当然だろう。女子の競技人口がこれから、さらに増えるかもしれない。（長野五輪団体金メダリスト）