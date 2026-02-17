ボクシングの２０２５年年度間優秀選手表彰式「ＪＡＰＡＮ ＢＯＸＩＮＧ ＡＷＡＲＤＳ２０２５」が１７日、東京ドームホテルで行われ、年間最高試合賞（世界戦）に２５年３月１３日に両国国技館で行われたＷＢＡ＆ＷＢＣ世界フライ級王座統一戦・寺地拳四朗（ＢＭＢ）―ユーリ阿久井政悟（倉敷守安）戦が選出された。

寺地は昨年１２月２７日、３階級制覇を懸けてＩＢＦ同級王者ウィリバルド・ガルシア（メキシコ）に挑戦する予定だった。両者とも前日計量をパス。しかしガルシアが公開計量後に体調を崩し、脱水症状と診断されて試合は中止となった。

寺地は受賞スピーチで「ユーリ選手とは本当に激闘しまして、あの試合でこれがもらえたのは本当に光栄です」と喜びを語ると、「最近の試合でいいますとサウジの試合があって、すごく相手が本当に強かったんですけど…あ、試合なかったんや。あー、すいません」とノリツッコミで自虐ネタを披露した。

年間最高試合賞に輝いたＷＢＣ王者・寺地とＷＢＡ王者・阿久井による史上３度目の日本人世界王者同士の王座統一戦。１１回までの採点は、ジャッジ２者が１０５―１０４で阿久井を支持、残り１者が１０６―１０３で寺地を支持していた。しかし最終１２回、寺地が右ストレートをクリーンヒットさせると、左右の連打をたたみかけてレフェリーのストップを呼び込み１分３１秒逆転ＴＫＯ勝ち。井上尚弥（大橋）に続き日本人で史上２人目となる２階級での２団体統一を果たした。

ユーリ阿久井は「選手としては敗者でここに出てきてすごく悔しいが、試合を作り上げた身をしては多くの人に影響を与えられた。すごく光栄に思う。今はチャンピオンではないが、またチャンピオンを目指して頑張ります」と王座返り咲きを誓った。

この一戦は、ボクシング界で最も権威のある専門誌「ＴＨＥ ＲＩＮＧ（ザ・リング）」の年間表彰「ＴＨＥ ＲＩＮＧ ＡＷＡＲＤＳ２０２５」でも、年間最高試合賞候補と年間最高ラウンド賞候補（１２回）にノミネートされた。

＊ ＊ ＊

２０２５年度年間各賞は以下の通り。

【最優秀選手賞】 井上尚弥（大橋）

【技能賞】 井上拓真（大橋）中谷潤人（Ｍ・Ｔ）

【殊勲賞】 堤聖也（角海老宝石）

【努力・敢闘賞】 坪井智也（帝拳）

【ＫＯ賞】 矢吹正道（１２月２７日、フェリックス・アルバラード戦）

【新鋭賞】 高見亨介（帝拳）

【女子最優秀選手賞】 晝田瑞希（三迫）

【年間最高試合賞（世界戦）】 ＷＢＡ＆ＷＢＣ世界フライ級王座統一戦・寺地拳四朗―ユーリ阿久井政悟戦（３月１３日、寺地の１２回ＴＫＯ勝ち）

【年間最高試合賞（世界戦以外）】 日本ライトフライ級タイトルマッチ・高見亨介―川満俊輝（４月８日、高見の６回ＴＫＯ勝ち）ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーフェザー級タイトルマッチ・斎藤麗王―渡辺海（７月３１日、斎藤の３回ＴＫＯ勝ち）

【女子年間最高試合賞】 ＷＢＡ女子世界ミニマム級タイトルマッチ・黒木優子―鈴木なな子（６月２６日、黒木の判定勝ち）

【最優秀トレーナー賞】 井上真吾（大橋）

【優秀選手賞】（２０２５年世界戦１勝以上の選手） 井上拓真、井上尚弥、高見亨介、武居由樹、堤聖也、寺地拳四朗、中谷潤人、松本流星、矢吹正道

【特別賞】

木村翔氏、京口紘人氏、重岡銀次朗氏、重岡優大氏、高山勝成氏、田中恒成氏、故・長野ハル氏、故・山崎照朝氏