キハチ 青山本店であまおう尽くし♡春限定アフタヌーンティー

アイビーカンパニーが運営するキハチ 青山本店に、甘くみずみずしい真っ赤な苺“あまおう”を主役にした春限定メニューが登場。「KIHACHIのアフタヌーンティー～あまおうスペシャル～」と「KIHACHIのナポレオンパイ～あまおうスペシャル～」が、2026年3月17日（火）より発売されます♡

あまおうの贅沢アフタヌーンティー

KIHACHIのアフタヌーンティー～あまおうスペシャル～



価格：8,800円（税込）※ウェルカムドリンク、フリードリンク90分制付き

青山本店限定で楽しめる、苺が主役の華やかなティーセットです。

販売店舗：キハチ 青山本店1Fカフェ＆フードホール

販売期間：3月17日（火）～4月13日（月）

提供時間：11:30～、14:00～、14:30～、15:00～各回2時間制（フリードリンクL.O.30分前）

ナポレオンパイも限定仕様

KIHACHIのナポレオンパイ～あまおうスペシャル～



価格：1カット1,870円（税込）

サクサクのパイ生地に、苺とクレーム・シャンティ、ディプロマットクリームを重ねたキハチ自慢の一品。甘みと酸味のバランス、軽やかな食感のハーモニーが魅力です。

販売店舗：キハチ 青山本店1Fカフェ＆フードホール

販売期間：3月17日（火）～4月13日（月）

※フレッシュの苺は「あまおう」を使用しています。

＊4月14日（火）以降は「あまおう」に代わり、その時期においしい「国産苺」で5月11日（月）まで販売します。

春だけのあまおう体験♡

真っ赤に輝くあまおうを贅沢に味わえる、今だけのスペシャルメニュー。華やかなアフタヌーンティーも、名作ナポレオンパイも、苺好きにはたまらないラインナップです。

春のご褒美時間や大切な人とのひとときに、キハチ 青山本店で旬の味覚を堪能してみてはいかがでしょうか♡