¥À¥¦90000¡¦Ï¡¸«æÆ¡¡¡È±é·à³¦¤Î³©Àî¾Þ¡É¡Ø´ßÅÄÔ¢»Îµº¶Ê¾Þ¡Ù¼õ¾Þ¤Ë´î¤Ó
¡È±é·à³¦¤Î³©Àî¾Þ¡É¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¡Ø´ßÅÄÔ¢»Îµº¶Ê¾Þ¡Ù¤ÎÁª¹Í²ñ¤¬16Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥À¥¦90000¤ÎÏ¡¸«æÆ¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¡Ø¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù¤È¡¢ÂçÀÐ·ÃÈþ¤µ¤ó¤Î¡Ø¤è¤À¤ì´ÑÍ÷¼Ö¡Ù¤¬¼õ¾Þºî¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø´ßÅÄÔ¢»Îµº¶Ê¾Þ¡Ù¤Ï¡¢±é·à³¦¤Ë¿·¤¿¤Ê¤ëÉ÷¤ò¿á¤¹þ¤à¿·¿Í·àºî²È¤Î¾©Îå¤È°éÀ®¤òÌÜÅª¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¾Þ¡£¿·¿Í·àºî²È¤ÎÅÐÎµÌç¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡È±é·à³¦¤Î³©Àî¾Þ¡É¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£
Ï¡¸«¤µ¤ó¤Î¼õ¾Þºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Áª¹Í°Ñ°÷¤Î¥¿¥Ë¥Î¥¯¥í¥¦¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÌµ¿ô¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹¤ËËþ¤Á¤¿À¤³¦¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¾Ð¤¤¾Ð¤ï¤ì¡¢Í·¤ÓÍ·¤Ð¤ì¡¢µö¤·µö¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î±ýÉü¤ÎÃæ¤Ë¥í¥Þ¥ó¥¹¤ÏÀø¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ËÜºî¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹¤«¤éÌÜ¤ò°ï¤é¤»¤Ê¤¯¤µ¤»¤ë¡£¤³¤ó¤ÊËâË¡¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±é·à¤È¥³¥ó¥È¤Î¶³¦Àþ¤òÈô¤Ó±Û¤¨¤¿8¿ÍÁÈ¡¦¥À¥¦90000¤ò¼çºË¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³èÌö¤¹¤ëÏ¡¸«¤µ¤ó¡£ºÇ½ª¸õÊä¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤Ç3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢¼õ¾Þ¤ò¼õ¤±¼«¿È¤Î¸ø¼°X¤Ç¡Ö´ßÅÄÔ¢»Îµº¶Ê¾Þ¤È¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¡¡´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¤¸¤¯¡Ø´ßÅÄÔ¢»Îµº¶Ê¾Þ¡Ù¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿ÂçÀÐ¤µ¤ó¤Ï¡¢±é·à¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ø¥À¥À¥ë¥º¡Ù¤ò2018Ç¯¤Ë´úÍÈ¤²¡£¼õ¾Þºî¤Ç¤Ï¡¢ºî¡¦±é½Ð¡¦½Ð±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ø¾Þ¼°¤Ï¡¢5·î11Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£