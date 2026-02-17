◆アジア・チャンピオンズリーグエリート ▽１次リーグ第８節 町田３―２成都蓉城（１７日・町田ＧＩＯＮスタジアム）

町田はホームで成都蓉城（中国）に３―２で勝利。１次リーグ最終戦を白星で終えた。ベスト１６の第１戦は３月３日と４日、第２戦は同１０日と１１日に行われる。

＊ ＊ ＊

ＦＷテテ・イェンギが初の先発起用に応えた。新戦力の２５歳は１トップで先発すると、前半７分にＤＦ林幸多郎の左サイドからのクロスを頭で合わせて、早速先制弾を決めた。勢いは止まらず、２―１の後半１０分には今度は右サイドからのＦＷ桑山侃士のクロスをヘッド弾で沈めて、チームを勝利へ導いた。活躍が評価され、この試合のマン・オブ・ザ・マッチにも選出された。

スコットランド・リビングストンから加入したオーストラリア出身の１９７センチの大型ＦＷ。高さだけでなく、足元の技術も随所に発揮し、守備でも積極的にプレスをかけるなど、献身性を見せた。「２つの得点はポジショニングとタイミングが良かったのと、チームメートのクロスがすごく正確だった」と得点場面を振り返ると「ヘディング以外にもう１点決めることが出来たらハットトリックできたが、まずは得点を取れたことをすごくうれしく思う」と充実感を漂わせた。

町田は昨季まで、ＦＷオセフン（→清水）、ＦＷミッチェル・デューク（→マッカーサーＦＣ）がそれぞれ１トップに入ることで空中戦の強さと前線のためを作っていたが、２人はそろって今オフに移籍。現役の代表クラスで実力者の２人がいなくなったことで大きな痛手を負ったが、潜在能力抜群の大型ストライカーがホームの観衆の前で今後の可能性を示した。