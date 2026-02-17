お笑いコンビ・キングコングの西野亮廣さん（45）が、製作総指揮・原作・脚本を手がけた『映画 えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜』（3月27日公開予定）が、第76回ベルリン国際映画祭に正式出品され、ワールドプレミア上映終了後、舞台挨拶を行いました。

2020年に公開された少年・ルビッチとゴミ人間・プペルの冒険を描いた『映画 えんとつ町のプペル』。最新作の『映画 えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜』は、前作で遠くに行ってしまったプペルに、ルビッチがもう一度出会うまでの物語です。

映画は、子どもやティーンエージャーの世界を描く作品に特化した部門であるジェネレーション部門に出品され、西野さんは廣田裕介監督と田中栄子プロデューサーとともにレッドカーペットに登場しました。

その後に行われた舞台挨拶の質疑応答で“どの順番で物語ができるのか？”と聞かれた西野さんは、「音楽を先に作って、その曲に合うようにストーリーを作ってます」と制作工程を明かしました。

また、作品のテーマについて西野さんは「待つということはすごく勇気のいる判断だなと思います。例えば、今日もお子さんがたくさんいらっしゃいますけれども、お父さんお母さんは子供がすることに時には口を挟みたくなる。それをぐっと待ってあげるっていうのはすごく勇気のいる行動だと思いますし、そういった方々のエールになればいいなと思って書きました。子どものことを信じてあげてほしいし、大切な人がまだ成果が出ていなかったら、それも信じて待ってあげてほしいなと思います」とメッセージを送りました。