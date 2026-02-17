「ミラノ・コルティナ五輪・ノルディックスキー複合男子個人ラージヒル」（１７日、プレダッツォ・ジャンプ競技場＆テーゼロ距離競技場）

今季限りで引退する渡部暁斗（３７）＝北野建設＝は、五輪最後の個人種目で１９位でゴールした。

前半のジャンプでは１９位。距離では粘りの滑りを見せ、最後は観客の声援に手を振り、頭を下げてゴールした。レースを終え、「応援にきてくれた方もいましたし、最後の姿を見ていただいたので、感謝の気持ちを伝える意味でも手を振ってゴールしました」とうなずいた。

６大会連続で最後の夢舞台。１４年ソチ五輪、１８年平昌五輪の個人ノーマルヒルでは銀メダルを獲得した第一人者は、昨年１０月に引退表明会見で「金メダルを取るという強い気持ちを持って最後のシーズンに臨みたい」と、初の頂点へ決意をにじませていた。

Ｗ杯初出場の２００６年から７３００日の競技人生。「一番の思い出」という２０１２年に挙げたＷ杯初勝利と同会場で行われる“ラスト五輪”に「不思議な巡り合わせを感じている。奇跡を起こしたい」と実感を込める。

大きな刺激も受けた。同じ北野建設所属のジャンプ女子の丸山希（２７）が銅メダルを獲得。部屋で観戦した渡部は「心の燃えるものをともしてくれたし、勇気をもらえた」と闘志を燃やす。「桜を咲かせるつもりで、みなさんと一緒に泣いて終われる五輪にしたい」と誓っていた。

結果的に、理想通りのレースにはならなかった。「正直悔しかった。精いっぱい走りましたし、最後まで自分の競技人生を見届けていただけて嬉しく思います」。表彰台には上がれなかったが、表情には充実感もにじんでいた。

◆渡部暁斗（わたべ・あきと）１９８８年５月２６日、長野県出身。９８年長野五輪のジャンプを会場で観戦して小学４年でジャンプを始め、中学１年から複合に取り組んだ。０６年トリノから五輪６大会連続出場。１４年ソチ、１８年平昌で個人ノーマルヒル銀メダル。２２年北京五輪ではラージヒル個人・団体それぞれで銅メダル。１７３センチ、６０キロ。