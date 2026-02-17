【川端絵美の目】

ミラノ・コルティナオリンピックのアルペンスキーは１６日の男子回転で、相原史郎（小泉ＳＣ）は２回の合計タイム１分５９秒５８で２０位だった。

ロイク・メイヤール（スイス）が合計１分５３秒６１で金メダルを獲得した。

相原はミス恐れず攻めて完走、大きな一歩

今回のアルペンスキーの会場は近年の冬季五輪に多く見られる大会用に特設されたコースではなく、ワールドカップや世界選手権でも使用され、多くのトップスキーヤーが何度も滑ったことのあるなじみの場所だ。

だが、１６日の男子回転では１回目に有力選手を含む半数以上が途中棄権した。コース全体のうねりなどもさることながら、１か所攻略が難しいセッティングがあったことが理由に挙げられる。山の斜面を横切る形で連続した旗門が並ぶ場所で、次の旗門までの距離が短く、ターンのタイミングが取りづらくなっていた。ガスも出ていたために視界が悪く、斜面変化が目視で分かりにくかったことも影響したようだ。

ただ、山の自然の地形を利用したクラシックなコースとそれに挑む選手の姿から、欧州発祥のアルペンスキーの魅力が十分に伝わっていた。

日本から唯一出場した相原史郎（小泉ＳＣ）は２回ともしっかりと滑り切った。五輪直前に代表入りを決めた勢いそのままに、攻撃的でミスを恐れずどんどん攻めていく彼の持ち味が出た。上位とのタイム差はあったが、こういった大舞台で完走し、結果を残すことはすごく重要だ。次への大きなステップとなる。（カルガリー、アルベールビル、リレハンメル五輪代表）