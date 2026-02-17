ラスト2分、主人公・竹内涼真が声振り絞り自白…ドラマ『再会』23年前のもう1つの秘密がついに判明！

2月17日（火）に放送された竹内涼真主演のヒューマンラブミステリー『再会〜Silent Truth〜』の第6話では、ついに主人公・飛奈淳一（竹内涼真）が隠し続けていた“23年前の秘密”が明らかになった。

（※以下、第6話のネタバレがあります）

【映像】23年前、淳一が発砲した相手は…

◆「俺が撃ちました」

23年前、小学生だった淳一・岩本万季子（井上真央）・清原圭介（瀬戸康史）・佐久間直人（渡辺大知）ら4人の同級生は、強盗事件の犯人と相撃ちになって殉職したらしき圭介の父・和雄（弓削智久）の遺体を発見。

和雄の拳銃をタイムカプセルに入れて埋め、誰にも言えない秘密として抱えてきたが、この拳銃が23年越しに、直人の兄の命を奪った事件の凶器として使われるという事態が起きていた。

そんななか前回放送された第5話のラストでは、直人が23年前の事件のとき、淳一が何かに向かって発砲している場面を目撃していたことが判明。

続く第6話では、“消えた和雄の拳銃”について淳一らが鍵を握っていると考えた刑事・南良理香子（江口のりこ）が、淳一たち4人とともに和雄の遺体発見現場に行くことに。

すると、発砲音の回数など当時の状況を聞いた南良は、おそらく先に心臓を撃たれたであろう和雄が強盗犯と相撃ちになることは不可能だと考える。そして南良は、遺体発見現場に最初に到着した淳一が強盗犯を撃ったのではないかと推理した。

圭介は「僕たち小学生だったんですよ!?」と困惑するも、淳一は明らかに動揺した様子を見せ、息を乱しながらうずくまる。

そこから淳一の回想がスタート。当時、1人で最初に和雄の遺体を見つけた淳一は、そこで強盗犯と目が合う。恐怖で尻もちをついた淳一は和雄の拳銃に気づき、震える手で強盗犯に向けて拳銃を構えた――。

そして映像は再び現在に戻り、淳一は「…俺が撃ちました」と声を振り絞った。

第1話から何かを抱えていることが匂わされてきた淳一だが、小学生の頃に人を撃っていたという重い過去が明かされる衝撃的な展開となっていた。