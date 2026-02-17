◇サッカー・アジア・チャンピオンズ・リーグ・エリート（ACLE） 町田3―2成都蓉城（2026年2月17日 町田GIONスタジアム）

1次リーグ東地区最終第8戦が行われ、FC町田ゼルビアはホームで成都蓉城（中国）を3―2で下した。新加入FWテテ・イェンギ（25）が前半2分にヘディングで先制弾を放ち、加入後初ゴールを記録するなど2得点の活躍。神村学園から加入したFW徳村楓大（18）もデビューを果たし、攻撃の起点となるなど存在感を放った。

黒田剛監督は試合後の会見で「（1次リーグを）勝利で終わることができたのはポジティブ」と語った一方、DF望月が負傷交代するアクシデントがあった。

3バックの右で先発した望月は後半15分、自らピッチに座り込んだ。左足を痛めた様子でそのまま動くことができず、担架で運ばれて負傷退場。望月に代わってDF中山が投入された。

黒田監督は「（左）内転筋（を負傷した）という話を聞いている」と説明。18日以降に精密検査を受けるが、肉離れなどの大ケガではないとし「まずは治して、早くチームに戻って来てくれると期待したい」と話した。