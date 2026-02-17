「ミラノ・コルティナ五輪・ノルディックスキー複合男子個人ラージヒル」（１７日、プレダッツォ・ジャンプ競技場＆テーゼロ距離競技場）

２２年北京五輪ラージヒル団体銅メダルメンバーの山本涼太（２８）＝長野日野自動車＝は、１５位でゴール。前半のジャンプでは１位だったが、徐々に後退した。

前半のジャンプでは１３６メートルを飛び、トップに。「実感がわかないようなトップの立ち方。トップに立てて良かった」としながらも、２位とは８秒差。クロスカントリーの強い欧州勢と僅差での戦いとなり「前回、かなりのタイム差でやられている。先にスタートできるので、自分のレース展開にもって行けそうな気はするがもう少し離したかった。厳しい展開になる」と覚悟してスタートした。

スタート直後、２位でスタートしたラムパルター（オーストリア）に逆転されると、さらに後続の選手に追いつかれ、集団でレースを進めた。だが、クロスカントリーに強い欧州勢に飲み込まれ、徐々に後退した。

レース後、「なかなか難しい展開でした。ジャンプを飛んだ選手が、クロスカントリー強い選手が多かったが、ここまで走れないか、という残念な気持ちが大きい。悔しいですね」と振り返った。

◆山本涼太（やまもと・りょうた）１９９７年５月１３日、長野県出身。早大出。２２年北京五輪団体では後半距離でアンカーを務め、銅メダル獲得に貢献した。２２−２３年Ｗ杯のベストジャンパーに選出。２５年世界選手権個人ラージヒル８位。１６７センチ。