MORE STAR¤¬½é¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¡¡±óÆ£¤Þ¤ê¤ó¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î´é¸«¤¿¤é¤¦¤ë¤¦¤ë¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡ºòÇ¯£±£²·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿£Ë£Á£×£Á£É£É¡¡£Ì£Á£Â¡¥¤Î¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Í£Ï£Ò£Å¡¡£Ó£Ô£Á£Ò¡×¤¬£±£·Æü¡¢Åìµþ¡¦¥Ò¥å¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ëÅìµþ¤Ë¤Æ½é¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡Ö£Í£Ï£Ò£Å¡¡£Ó£Ô£Á£Ò¡¡Ã±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡¡£±£ó£ô¡¡£Ó£Ô£Á£Ò¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡£Í£Ï£Ò£Å¡¡£Ó£Ô£Á£Ò¤Ï¡¢¿·°æ¿´ºÚ¡¢±óÆ£¤Þ¤ê¤ó¡¢ºû¸¶¤Ê¤Ê²Ö¡¢ÎëÌÚ²ÖÍü¡¢¹âÍü¤æ¤Ê¡¢Ãæ»³¤³¤Ï¤¯¡¢ÇëÅÄ¤½¤é¡¢¿¹ÅÄ¤¢¤ß¡¢»³ËÜ¤ë¤·¤¢¤Î£¹¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£Ê¿¶ÑÇ¯Îð£±£¸ºÐ¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½éÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤Î²ñ¾ì¤Ï¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Ò¥å¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ëÅìµþ¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¤â¤Ã¤È¡¢¥¥é¥Ã¤È¡×¤Ç°ìµ¤¤Ë¶õµ¤¤ò¤Ä¤«¤à¡£Ëþ°÷¤ÎµÒÀÊ¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¡¢¹âÍü¤Ï¡Öº£Æü¤³¤ÎÆü¤ò¤³¤¦¤·¤Æ·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¸ÀÍÕ¤Ë¤·¡¢±óÆ£¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î´é¸«¤¿¤é¤¦¤ë¤¦¤ë¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤ÈÎÞ¤°¤à¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ÏÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·¶Ê¡Ö¤Ô¤¿¤Ô¤¿¤¤å¤ó¡×¤ò½éÈäÏª¡£Æ±¶Ê¤Ïà¥¢¥¤¥É¥ë¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ø·¸Àá¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤¬µ±¤¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÌÀ¤ë¤¯¥Ý¥Ã¥×¤ËÉÁ¤¤¤¿³Ú¶Ê¤À¡£¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤¬¼«Á³¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¥é¥¤¥Ö¸þ¤±¤Î³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤âÆÃÄ§¤Ç¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÀèÇÚ¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¢¤ë£Ã£Á£Î£Ä£Ù¡¡£Ô£Õ£Î£Å¤Î³Ú¶Ê¡ÖÈ÷¤¨¤¢¤ì¤ÐÌµÌäÂê¡×¤Î¥«¥Ð¡¼¤âÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡½ªÈ×¤Ç¤ÏÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÌÚÂ¼¥ß¥µ¤¬ÅÐ¾ì¡££··î£·Æü¤ËË½§£Ð£É£Ô¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤¬¹ðÃÎ¤µ¤ì¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤ÈÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£ÇëÅÄ¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤«¤é¤º¤Ã¤È¡ØË½§£Ð£É£Ô¤Ç¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤¿¤¤¤Í¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤ªÃÎ¤é¤»¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤·¤Æ¡¢Ë½§£Ð£É£Ô¤Ç¤Þ¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤È·è°Õ¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°ÅÁ¤¨¤¿¡£