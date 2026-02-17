ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のカーリング女子1次リーグが17日に行われ、既に敗退決定的となっている国別世界ランク5位の日本（フォルティウス）は、同9位の開催国イタリアと対戦。NHK五輪番組にはメダリスト姉妹が出演し、明かされた秘話に視聴者は騒然となった。

NHKの五輪番組に出演したのは2018年平昌銅、2022年銀を獲得したロコ・ソラーレの吉田知那美、夕梨花の姉妹だった。

「最後まで楽しんでプレーできることを私たちは何より望んでます」と、苦しい戦いが続くフォルティウスにエールを送った知那美。フォルティウスのメンバーとは縁が深く、秘話を明かした。

小野寺佳歩とは常呂中の同級生で「2年生からクラスメート。数学の先生は、あの、ロコ・ソラーレの藤澤五月のお父さんでした」と説明。吉村紗也香も同級生で「中学校3年生の時のクラスメート。吉田、吉村の順で、いつも席が前と後ろでした」と明かした。

濃いエピソードに視聴者も騒然。Xには、「すごいレアな話が飛び出している」「吉田姉妹やら小野寺さん、吉村さんが同級生で藤澤さんのお父さんが先生って、どんな中学校だ…」「ちなちゃんと佳歩ちゃん、吉村さんは常呂中の同期 数学の先生は藤沢さんのお父さん 狭すぎる」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）