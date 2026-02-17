ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートのペア・フリーが16日（日本時間17日）に行われ、ショートプログラム（SP）5位だった三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）がフリー世界新となる158.13点をマーク。合計を自己ベストの231.24点とし、逆転で金メダルを獲得した。一夜明け、NHKの番組に出演。快挙を振り返った。

SPで出遅れたりくりゅう。フリーでの会心の演技の直後に感極まった様子を見せたが、三浦は「前日に大きなミスがあったが、それ引きずることなくフリーで自分たちらしい滑りができた。府レッシャーからの解放という部分が本当に大きく出た」と振り返った。

一方の木原は、「ショートが終わった瞬間は、もう全てが終わってしまったなっていう気持ちになってしまっていた」と本音を吐露。「皆が僕の気持ちをもう一度奮い立たせてくれて、なんとかフリーを滑りきることができて、本当に安堵の涙だったと思う」と周囲の支えに感謝した。

SPでミスが出たリフト。木原は「怖さしかなかった」と恐怖心があった状態でフリーに臨んだと告白。「自信を持っているエレメンツだったが、どうしても前日のトラウマがあったのでかなり慎重に入った。映像でもちょっと見るとわかるが、普段より、降りた後のスピードもないし、滑走率も悪かったかなっと、今見ると思う」と説明していた。

それでもフリー世界新で金メダルを獲得。三浦は「辛い経験を全て乗り越えてきて、だからこそここまで成長することができて、金メダルを取ることができたと思う」と木原に感謝。木原も「もう感謝しかない。りくちゃんとこうチームを結成できなければ、こういった結果を得ることはできなかった。もう本当に感謝、その言葉しか出てこない」と語っていた。



（THE ANSWER編集部）