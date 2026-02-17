３月の「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」に向けた日本代表「侍ジャパン」の事前合宿は１７日、宮崎市で第２クールが始まり、大勢（巨人）や松本裕（ソフトバンク）らがブルペン入りした。

室内練習場では、報道陣に非公開でサインプレーなどを確認した。

昨季のパ・リーグセーブ王の平良（西武）と５０試合連続無失点を記録した石井（阪神）が、故障でＷＢＣ出場を辞退した。侍ジャパンにとってはもちろん痛いが、井端監督が「質、量ともに他国に負けない」と自信を持つ投手陣には力のある選手がそろう。

この日は大勢が、今合宿で初めてブルペン入り。変化球を交えながら計１６球を投じ、キレのあるフォークボールを捕手の中村悠（ヤクルト）がそらしてしまう場面も。大勢は「出力も上がってきている。まだまだ良くなるところはある」と語った。救援陣の大勢と松本裕の球を受けた中村悠は、「力強い球が２人とも来ていて、やっぱり抑えの候補」と絶賛した。

大勢と松本裕は昨季、セ・パで最優秀中継ぎのタイトルを手にした両右腕だ。井端監督は大勢について「登板間隔が空いて投げる時の球はいつもえげつない。（１回を）３者連続三振で抑えているイメージ」と高く評価。松本裕についても「僕の中では一番タイミングが取りづらい」と言う。

ＷＢＣ１次ラウンドは３月６日から台湾、韓国、豪州といきなり３連戦が待ち受ける。故障者が出る以前から抑え投手は一人に頼らない構想だったが、指揮官は「みんなで乗り切る」と強調する。１８日からは、投手陣が各打者と対戦するライブＢＰが始まり、実戦的なメニューが入ってくる。首脳陣にとっては起用法や継投も意識しながら、各投手の調整具合を見極める場となりそうだ。（林宏和）