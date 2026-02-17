「バケモンだ」「期待しかない」町田の高卒ルーキーがプロデビュー戦で躍動！ アジアの舞台で堂々パフォ「ガチの即戦力だ」など話題【ACLE】
期待のルーキーが躍動した。
FC町田ゼルビアは２月17日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）のリーグステージ第８節で中国の成都蓉城と町田市立陸上競技場で対戦。３−２で接戦を制した。
この一戦で先発してプロデビューを果たしたのが、昨年度の選手権王者の神村学園から加入した徳村楓大だ。18歳FWは前半から積極的にドリブルを仕掛け、白崎凌兵が挙げたチーム２点目をお膳立て。後半も高いパフォーマンスをキープし、果敢に相手ゴールに迫り、際どいシュートを放つなど、抜群の存在感を放った。
最終的にフル出場した徳村の堂々たるパフォーマンスに、SNS上では以下のような声が上がった。
「徳村、バケモンだ」
「堂々としたプレーぶり素晴らしいな」
「最高のプロデビュー」
「デビュー戦とは思えないくらいの働きぶり」
「初出場と思えないプレーぶり！」
「上手い！上手すぎる！」
「本当に高卒ルーキー？」
「ガチの即戦力だ」
「早速アシストしている！」
「キレがやばいな」
「期待しかない」
今後の活躍に期待を寄せるファンも多いようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
