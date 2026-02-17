ガールズバンド「SILENT SIREN」のキーボード・黒坂優香子さんは2月17日、自身のXを更新。第1子妊娠を報告し、祝福の声が多数寄せられています。（サムネイル画像出典：黒坂優香子さん公式Xより）

【投稿】黒坂優香子が妊娠報告！

「体調最優先で無理しないで過ごしてね」

黒坂さんは「いつも応援してくださる皆様に大切なご報告です」と写真と画像を1枚ずつ投稿しています。画像では「この度、新しい命を授かりました」と妊娠を報告。3月1日のイベント以降、ライブを休むことやライブ以外は体調を見ながら続けることなどを説明しています。写真には、真っ白いぬいぐるみとベビーシューズ、マタニティーマークのキーホルダーなどが置かれています。

ファンからは、「ゆかるんベイビー！　戻ってくるのいつまでもお待ちしてます！」「めでたい！おめでとー」「黒坂優香子さんご懐妊なんて最高のニュースすぎる」「お〜、おめでとうございます」「体調最優先で無理しないで過ごしてね」「ライブに戻るって言葉も嬉しいです！気長に待ってます」「大切なご報告…まさかの展開すぎる」と、祝福の声が多く上がりました。

イケメン夫とのウエディングフォトを披露

1月25日には自身のInstagramで「タイミングを逃してずっと載せ損ねていたウェディングフォトを」と、イケメンな夫とのウエディングフォトを公開していた黒坂さん。コメントでは、「きゃー」「美しすぎます」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。

(文:中村 凪)