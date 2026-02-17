マウス「DAIV」、Ryzen Threadripper 9960Xを標準搭載したクリエイティブPC
マウスコンピューターは2月17日、クリエイティブ向けの「DAIV」ブランド新製品として、AMD Ryzen Threadripper 9960Xを標準搭載した「FW」シリーズ新モデルを発売した。
Ryzen Threadripper 9960Xは24コア／48スレッド、ベースクロック4.2GHz、最大ブースト約5.4GHzを備えた高性能CPU。映像制作やCG、エンジニアリング用途など高付加の作業に適し、ワークステーション用のThreadripper PRO 9000WXシリーズと比べ性能や消費電力、コスト面でバランスが取れた選択肢となる。
今回、FWシリーズでRyzen Threadripper 9960Xの搭載が可能となった。マザーボードはTRX50チップセット搭載マザーボードで、DDR5メモリに対応。ストレージは最大1TBを選択できる。グラフィックスはNVIDIA RTX PRO／AMD Radeon AI PROシリーズを選択可能。構成例は下記の通り。
○DAIV FW-P6N20
OS：Windows 11 Pro for Workstations 64ビット
CPU：AMD Ryzen Threadripper 9960X プロセッサ
GPU：NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell
メモリ：64GB
SSD：1TB
WEB販売価格：1,289,800円
○DAIV FW-P6R70
OS：Windows 11 Pro for Workstations 64ビット
CPU：AMD Ryzen Threadripper 9960X プロセッサ
GPU：AMD RADEON AI PRO R9700
メモリ：64GB
SSD：1TB
WEB販売価格：1,434,800円
