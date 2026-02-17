◆アジア・チャンピオンズリーグエリート ▽１次リーグ第８節 町田―成都蓉城（１７日・町田ＧＩＯＮスタジアム）

町田はホームで成都蓉城（中国）に３―２で勝利。１次リーグ最終戦を白星で終えた。試合後の会見で黒田剛監督は負傷交代したＤＦ望月ヘンリー海輝（２４）について言及した。

望月は後半１５分、プレーが止まった際に突如ピッチに倒れ込むと、左足を気にするしぐさを見せた。相手との接触はなかったが、そのまま同１７分に担架で運ばれ、ＤＦ中山雄太が代わりに出場した。

昨年はコンスタントに日本代表に選出され、６月に開幕する北中米Ｗ杯での日本代表選出も期待されている２４歳の状態について、黒田監督は「（左の）内転筋という話は聞いている。きちんと検査しないと分からないので、明日以降にＭＲＩという形になる」と説明した。その上で、「ハム（ストリングのけが）とか肉離れでなくて良かった。それから比べると復帰は少し早いのかなと思う。早い段階で治して、早いタイミングでチームに戻ってこれることを期待したい」と話した。

試合全体では、１４日の水戸戦から先発を８人入れ替えながら勝利。新戦力の１９７センチ大型ＦＷテテ・イェンギが２発沈め、高卒新人の徳村楓大も初先発で躍動した。「勝てて終われたこと、いい状況で次の５連戦の最後に臨めることをポジティブに捉えたい」としつつも「失点があまりにも安い。今の我々の課題であり、改善しないといけないテーマ」と、連係のミスと試合終了間際に許した失点に注文をつけた。