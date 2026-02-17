◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第12日 ノルディック複合 個人ラージヒル前半飛躍ヒルサイズ＝HS141メートル、後半距離10キロ（2026年2月17日 プレダッツォ・ジャンプ競技場、テーゼロ距離競技場）

今季限りでの現役引退を表明している五輪3大会連続メダリストの渡部暁斗（37＝北野建設）は19位で、最後の個人戦を終えた。ノルディック複合は19日に最終種目の団体スプリントが予定されている。

渡部は前半飛躍が125.5メートルにとどまり、トップと1分50秒差の19位と出遅れた。「最後、良いジャンプしたかったんですけどね。良いジャンプにつながればとトライしたんですけど、うまくいかないところもあって、メダル争いが厳しいタイム差になってしまったので悔しいですね」と振り返った。

後半距離では途中で集団を引っ張りながらも順位を上げられず、ゴール前の直線ではスピードを落としてスタンドに向かってお辞儀をし、手を振りながらフィニッシュした。「もうメダルはなかったですし、取りあえず最後まで精いっぱい走って、最後は応援に来てくれた日本の皆さんもいましたし、最後の姿というのを見ていただけて、感謝の気持ちを伝える意味でも手を振ってゴールしました」と説明した。

レース自体は「正直、悔しかった。意外とあっさり終わっちゃうんだなっていう気持ちがありました。もう少し良いジャンプがしたかったし、今日みたいな位置で走ると少しモチベーションも上がらなくてペースも上がらない部分はありました」という。それでも「精いっぱい最後まで走りましたし、自分の競技人生そのものを見届けていただいて、本当にうれしく思います」と話した。団体スプリントへ向けた思いを問われると「自分がメンバーになるか分かりませんけど、出るならベスト、最後の最後全部出し切って終わりたいと思います。もしメンバーに選ばれなかったとしても、全力でサポートしたいです」と答えた。

渡部は06年トリノ大会から五輪に6大会連続で出場。14年ソチ大会と18年平昌大会で個人ノーマルヒル銀メダル、22年北京大会では個人ラージヒルで同メダルを獲得した。今大会最初の種目、個人ノーマルヒルでは11位だった。

前半飛躍をトップ通過した山本涼太（28＝長野日野自動車）は15位、谷地宙（25＝JAL）は21位だった。イエンスルロース・オフテブロ（25＝ノルウェー）が個人ノーマルヒルに続いて優勝し、2冠に輝いた。